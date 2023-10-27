فيلم "ثلج أحمر" لأحمد السقا يخرج من موسم 2024

خرج فيلم "ثلج أحمر" وهو من بطولة الفنان المصري أحمد السقا من موسم أفلام 2024، لـ"أجل غير مسمى".

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكد المخرج محمد هشام الرشيدي تأجيل تصوير العمل، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الأيام المقبلة لعرضه في موسم أفلام 2024.

وأضاف الرشيدي: "مفيش لسه أي جديد والعمل اتأجل ومنعرفش لسه المعاد الجديد اللي هنصور فيه".

وكان من المفترض أن يتم عرض فيلم "ثلج أحمر" في موسم عيد الفطر 2024، قبل أن يتم تأجيله.

وتدور أحداث "ثلج أحمر"، وهو من فئة الأكشن، في عدد من الدول الأجنبية، منها موسكو وتركيا.