لماذا راجت مسلسلات الفئة القصيرة في السنوات الأخيرة؟

شهدت مسلسلات الفئة القصيرة، والتي تقل حلقاتها عن 30 حلقة، في السنوات الأخيرة، رواجا كبيرا من قبل الجمهور العربي وكثافة في الإنتاج.

ولعبت عدة أسباب دورا في بروز هذا النوع من الدراما التلفزيونية، بعد أن اعتاد الجمهور على مسلسلات الـ30 حلقة لسنوات طويلة.

ويقول الناقد الفني رامي المتولي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن رواج المسلسلات ذات الفئة القصيرة يعود بشكل أساس إلى انتشار المنصات، وثبات البنية التحتية لشبكة الإنترنت في معظم الدول العربية.

وأضاف أن طبيعة هذه المنصات تفرض أن يكون المسلسل قصيرا، وفي كثير من الأحيان ألّا يتجاوز العشر حلقات، وكذلك الحاجة إلى عدد أكبر من هذه المسلسلات، لتنشيط المنصات التي تعتمد عليها، كل هذا أسهم في انتشارها في السنوات الأخيرة.