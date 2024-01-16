أول تعليق من حسين فهمي على أنباء زواجه من عارضة أزياء‎

علق الفنان المصري حسين فهمي على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول زواجه من عارضة الأزياء مريم علاء، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وقال حسين فهمي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول زواجه من عارضة الأزياء غير صحيح، لافتا إلى أنّ الصور التي ظهر فيها برفقتها كانت من كواليس تصوير إحدى الحملات الإعلانية.