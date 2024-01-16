أول تعليق من حسين فهمي على أنباء زواجه من عارضة أزياء
علق الفنان المصري حسين فهمي على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول زواجه من عارضة الأزياء مريم علاء، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية من الصحة.
وقال حسين فهمي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول زواجه من عارضة الأزياء غير صحيح، لافتا إلى أنّ الصور التي ظهر فيها برفقتها كانت من كواليس تصوير إحدى الحملات الإعلانية.
وأشار الفنان المصري إلى أن هذه الصور تم تداولها من قبل، وانتشرت الشائعة ذاتها، ولا يعلم سبب انتشارها الآن مجددا.
ومريم علاء هي عارضة أزياء مصرية من محافظة الإسكندرية، وتعمل في مجال الأزياء والموضة، وتم تداول اسمها على نطاق واسع بعد ظهورها مع الفنان حسين فهمي.
وشارك الفنان حسين فهمي مؤخرا بفيلم "الإسكندراني"، إذ قدّم شخصية يوناني يعيش بالإسكندرية، حيث أشاد بالفيلم، معربا عن سعادته به.