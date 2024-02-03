سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد سجنها

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها سعد لمجرد تضامنه مع دنيا بطمة في قضيتها المثيرة للجدل.

ووصلت الفنانة المغربية إلى سجن "الوداية" في مراكش؛ لقضاء فترة عقوبتها، بعد توقيفها يوم الأربعاء.

وسبق أن رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكمًا بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها، ليصبح المجموع سنة كاملة.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قد أوضح أن هناك "أدلة كافية تثبت إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا من دون موافقتهم، من خلال أنظمة معلوماتية"، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم.

وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات" استهدف من خلاله فنانات مغربيات، إذ اتهمهن بـممارسة علاقات بعضها مشبوهة مع رجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتُهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.