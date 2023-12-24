تونس.. مسرحية "رقصة سماء" قصة حب وسط سجن المجتمع

وفي تداخل بين الواقع والخيال تبدأ "هالة" بقراءة رواية فتقع في حبّ الكاتب المصاب بداء السرطان، تعشقه ويبلغ بها الحب أعلى درجاته، لكنه يستسلم للموت، ويترك لها حسرة ولوعة، وإنتاجه من الشعر والنثر.

وتعرّج المسرحية وسط الأحداث، على ما يجري في الزمن الحاضر من صراعات وحروب وأوبئة وانهيار للقيم الأخلاقية، وكيف أنّ العالم يعيش فعلاً أزمة حبّ، تعبّر عنها شخصيات المسرحية انطلاقًا من تجارب ذاتية وصولاً إلى انعكاساتها على وطن بأكمله.

والطاهر عيسى بن العربي هو مخرج ومنتج مسرحي تونسي، سبق أن قدّم أعمالاً مسرحية مثل "ضوء" التي اقتبسها عن نصّ روبارتو سوكو للمسرحي الفرنسي برنار ماري.

ويشتغل "بن العربي" على أفكار تحاول تسليط الضوء على قضايا اجتماعية، من خلال تناول بعيد عن الهزل الذي قد يحطّ من شأن النصّ المسرحي، وبعيدًا أيضًا عن "الكوميديا السوداء" التي تغوص في قضايا اجتماعية بشكل يغلب فيه الجانب الدرامي على الهزلي.