"فرح صعيدي".. مسرحية هزلية تطرح قضايا اجتماعية مصرية، بأداء تونسي

وتتناول المسرحية جملة من القضايا الاجتماعية في الصعيد المصري، ويجري طرحها بشكل هزلي كوميدي أمّه عدد من الممثلين التونسيين من ذوي الخبرة في المجال المسرحي إضافة إلى ممثلين مبتدئين تم اختيارهم لأداء الأدوار الثانوية، وتصف في جانب منها عادات الأفراح في الصعيد المصري وبعض الأعراف المتداولة هناك وطرق التعامل معها.

ويصف المخرج محمد حسيب "فرح صعيدي" بأنها "عرض فرجوي، مختلف يتضمن الكوميديا والغناء والاستعراض، وتطغى عليه اللهجة الصعيدية، وهي من اللهجات المحبوبة في الوطن العربي، ما سهّل تنفيذ هذا العمل المسرحي".

وأكد حسيب في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أنّ للمسرح التونسي تاريخه وله صولاته وجولاته وبالتالي هناك قدرة لدى الممثلين التونسيين على التأقلم مع اللهجة وأداء الأدوار بسهولة، ومن ثمة تمت الاستعانة ببعض الممثلين بينهم بوراوي الوحيشي والمنصف مراد، وهما من الفنانين المسرحيين الذين كانت لهما أعمال مسرحية وتلفزيونية على امتداد عقود.

وقد التقى الوحيشي والمنصف مراد بعد 27 عامًا من الغياب على خشبة المسرح بعد أن قدّما أعمالًا مشتركة مسرحية وتلفزيونية أشهرها سلسلة "ضيعة محروس" الموجهة للأطفال.

وكتب الناقد المسرحي بلقاسم بن سعيد عن هذا العمل بعد عرضه مؤخرًا بمدينة المنستير الساحلية إنّ "فرح صعيدي هي مسرحية استعراضية ذات منحى كوميدي هادف تنتصر إلى القيم النبيلة في صيغة ضاحكة وخفيفة وكاريكاتورية، وبعد متابعتي لهذه المسرحية المرحة حصلت لديّ جملة من الملاحظات أبرزها أنّ مضمون المسرحية الذي يطرح إشكالية التفاوت الطبقي وهيمنة العقلية الأبوية والتقاليد التي يعيشها المواطن الصعيدي نجحت المسرحية في الإتيان عليها بشكل مقبول يسير الاستيعاب ممزوج بالمرح وخفة الأداء."

واعتبر بن سعيد أنّ "أداء الممثلين كان مقنعًا على العموم ويشد المتفرج وخاصة أداء الممثل المسرحي صاحب التجربة الطويلة بوراوي الوحيشي إلى جانب الأداء المتميز للمثلين المنصف مراد ومنجي بوزويتة وتقارب مردود بقية الممثلين والممثلات ذوي الأدوار الثانوية بين النجاح المطلق والنسبي" وفق تعبيره.

ويُذكر أنّ محمد حسيب هو مخرج مسرحي مصري مقيم بمدينة سوسة الساحلية، وأعدّ مشاريع فنية مشتركة مع ممثلين ومنتجين تونسيين، أولها مسرحية "فرح صعيدي" بينما يجري تنفيذ أعمال أخرى سيتم استكمالها وعرضها في الأشهر المقبلة.