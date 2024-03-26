أوكرانيا تعتقل شخصين حاولا تفجير خط سكة حديد

قال جهاز الأمن الأوكراني إن رجال الأمن ألقوا القبض على شخصين يشتبه في عملهما لصالح روسيا أثناء محاولتهما تفجير خط سكة حديد يستخدم في تزويد شرق البلاد بالأسلحة لدعم المجهود الحربي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجهاز أن المحتجزين الذين جرى تعريفهما بوصفهما من سكان كييف وخاركيف، زرعا عبوة ناسفة على الخط في منطقة بولتافا في وسط البلاد وخططا لتفجيرها عن بعد؛ لكن رجال الأمن قبضا عليهما متلبسين.

ولم يصدر تعليق من روسيا بشأن الواقعة.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن "المحتلين كانوا يأملون في تدمير الطرق اللوجستية التي تمد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة والوقود".