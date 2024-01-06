مغني الراب عنبة يرد على انتقاده بعد إلقاء أموال على الجمهور

تعرّض مغني الراب المصري والذي دخل مجال التمثيل حديثا مصطفى عنبة، لانتقادات طالته خلال الساعات الماضية، بعد قيامه بإلقاء دولارات على الجمهور في العرض الخاص لفيلمه السينمائي الأول "عصابة عظيمة"، والذي أقيم أمس الجمعة.

وعلق ديابلو، مدير أعمال عنبة، على هذه الانتقادات في تصريح لـ "إرم نيوز"، موضحا أنّ هذه الدولارات غير حقيقية، ومؤكدا أنّ عنبة يعرف معنى الأموال جيدا، ولا يمكن أن يفعل هذا.

وأضاف مدير أعمال عنبة: "عنبة ابن بلد ومتربي في منطقة شعبية وعارف كويس يعني إيه يرمي نعمة ربنا على الأرض، الفلوس دي مش حقيقية تماما".

وعن اتهامه بتقليد محمد رمضان الذي دائما ما يلقي الدولارات في أغنياته، قال "ديابلو" أن "عنبة لا يقلد أحدا، وإلقاؤه هذه الأموال غير الحقيقية نوع من أنواع الاحتفال".

وطالب ديابلو الجمهور بمشاهدة فيلم "عصابة عظيمة" لأنه فيلم كوميدي جيد ويستحق المشاهدة، بحسب رأيه.