أحمد السقا يكشف عن ملامح فيلم "السرب" المرتقب (فيديو)

نشر الفنان المصري أحمد السقا على حسابه عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو دعائي لفيلمه الجديد المرتقب "السرب"، والمنتظر طرحه في دور العرض قريبا.

وكشف "البرومو" الملامح العامة للفيلم وطبيعته كعمل ينتمي لنوعية الدراما التي تتناول قضية وطنية مغلفة بطابع من الإثارة والتشويق، وتدور أجواؤه في إطار التخطيط والتنفيذ لضربة جوية ساحقة تستهدف أحد أوكار التنظيمات الإرهابية.

وعلق السقا قائلا: "فيلم السرب قريبا"، مع هاشتاغ حمل عنوان "دم المصريين خط أحمر".

وتظهر في الفيديو تفاصيل استهداف الطائرات المقاتلة والمروحيات لأهدافها بدقة بالغة، وتساقط الإرهابيين تباعا، وما سبق ذلك من روح حماسية بين أفراد القوة المصرية.

وحمل الفيديو عبارة "مبني على قصة حقيقية"، في إشارة إلى رد الجيش المصري على قيام تنظيم "داعش" بقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا عام 2015 في ليبيا، وبث فيديو حول الواقعة تضمن مشاهد مؤلمة.

ويُظهر "برومو" سابق حول الفيلم مشاركة عدد من النجوم الآخرين في العمل مثل شريف منير، الذي يجسد شخصية قائد القوة الجوية المصرية، وآسر ياسين الذي يقدم شخصية أحد الضباط المشاركين في العملية.

وتحظى الدراما الوطنية التي تجسد بطولات الجيش المصري باهتمام جماهيري لافت، كما حدث مع أجزاء مسلسل "الاختيار" التي طُرحت في رمضان في الأعوام السابقة وتناوب على بطولتها عدد من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وإياد نصار.