طارق لطفي لـ"إرم نيوز": البطولة المشتركة تجذبني.. ولهذا عدت إلى السينما‎

يعود الفنان المصري طارق لطفي للسينما بعد غياب 4 سنوات من خلال فيلم "السيستم"، فضلا عن خوضه الموسم الرمضاني بمسلسل "العتاولة"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا.

وتحدث "لطفي" في حوار مع "إرم نيوز" عن الأسباب التي دعته للعودة إلى السينما، كما تحدث عن المسلسل وحرصه على البطولة المشتركة.

ما السبب الذي دفعك للعودة إلى السينما بعد سلسلة نجاحات متتالية في التلفزيون؟

أكثر ما جعلني أوافق على فيلم "السيستم"، هو اختلاف وجودة القصة، وأنا لم أقصد الابتعاد عن السينما، ولكن خلال تلك السنوات لم أجد السيناريو الذي يشجعني على المشاركة بالسينما.

وماذا عن فيلم "السيستم"؟

الفيلم جيد للغاية، وقصته مختلفة، ولم أقدم مثل هذا الدور من قبل، ولكني لا أريد أن أكشف الأحداث، والجمهور سيشاهد صباحا وهو صاحب الكلمة العليا.

وماذا عن تعاونك مع الفنان أحمد الفيشاوي؟

أنا أحب أحمد الفيشاوي جدا، وكذلك كنت أحب والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي رحمه الله، والعمل معه ممتع بشكل كبير، فهو شخص فكاهي، ومن أطيب الشخصيات التي من الممكن أن تلتقي بها في حياتك.

تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "العتاولة" بمشاركة السقا.. لماذا قبلت بالبطولة المطلقة مجددا؟

البطولة الجماعية ممتعة، وأنا أحب دائما المشاركة في الأعمال الجماعية، ومعظم الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا كانت بطولة جماعية.

تتعاون مع أحمد السقا بعد سنوات عديدة من آخر مشاركة لكما.. حدثنا عن ذلك؟

أحمد السقا صديقي ورفيق مشواري، وبدأنا معا، ورغم عدم مشاركتنا في أعمال كل هذه الفترة، إلا أننا كنا دائما على تواصل.

وما قصة المسلسل؟

تدور الأحداث حول شقيقين بينهما عداوة، في إطار اجتماعي يميل إلى الأكشن.