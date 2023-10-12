السبب الدقيق لانفجار حوض أسماك ضخم في برلين قد يبقى مجهولًا

لم يتمكّن التحقيق في انفجار حوض عملاق للأسماك في برلين في كانون الأول/ديسمبر الفائت من التوصل إلى معرفة السبب الدقيق للكارثة التي أودت بحياة معظم الأسماك الاستوائية التي كان عددها نحو 1400، وفقاً لتقرير نهائي عن القضية صدر الأربعاء.

وقال الخبير كريستيان بونتن الذي أدار التحقيقات إن الحادث قد يكون ناجماً عن واحدة من ثلاث فرضيات، لكنّه أقرّ بأن سببه قد لا يُعرَف يوماً.

وتابع خلال مؤتمر صحافي عن تقريره المؤلف من 66 صفحة "إنه أمر محبط".