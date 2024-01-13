ناتالي بورتمان تكشف حصولها على تذكارين مميزين من فيلم "ثور"

ظهرت الممثلة ناتالي بورتمان بطلة فيلم "The Thor: Love and Thunder"، البالغة من العمر 42 عامًا، في حلقة يوم الخميس من برنامج Jimmy Kimmel Live مع المُقدم بنجامين ميليبيد.

وقالت بورتمان: إن أصدقاء طفليها (أماليا 6 سنوات وإليف 12 عاماً) أعجبوا بمطرقة "ثور" بطل الفيلم، التي تحتفظ بها كتذكار من وقت التصوير.

وأضافت: "لقد أعطوني قطعة تذكارية لا يُسمح لأحد بلمسها، ثم حصلت أيضًا على مطرقة التدريب الخاصة بي، والتي أصبحت أكثر استخدامًا. طفلاي حذران من عدم إيذاء الآخرين، لكن يجب أن أكون حذرة عندما يزور أصدقاؤهم المنزل. المطرقة ثقيلة، ويمكن أن تسبب الأذى".

وأوضحت بطلة فيلم البجعة السوداء أن جزءاً كبيراً من عملية صنع القرار التي تقوم بها الآن تتعلق بما يمكنها فعله لإبهار طفليها، ومن ذلك تجسيدها لشخصية عالمة الفيزياء والفلك في فيلم "Marvel"، إذ إن رؤية طفليها لها في موقع التصوير وهي تحلِّق مع البهلوانيين أمر رائع للغاية بالنسبة لهما.

وقالت بورتمان في الحلقة: "عندما لا أكون مشغولة في التصوير أعتز بالوقت الذي أقضيه في الهواء الطلق مع طفليّ"، مبينةً أن ابنها مهووس بكرة القدم، وهناك ملعب بالقرب من المكان الذي تعيش فيه، لذلك فإنه يلعب كرة القدم مع أي طفل يجده في الحديقة، ويكون حينها كلاهما سعيداً.