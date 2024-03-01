مسلسل "الخائن".. نهاية أشبه بعِظة أخلاقية

ليست من مهام الدراما أن تُقدِّم عِظات أخلاقية مباشرة، كما أنه من غير الجائز أن يتحوَّل الحوار كأبرز عنصر درامي إلى مجرد خطبة لاذعة عن مساوئ الخيانة، وعن الغضب الهائل الذي تكتنزه المرأة المُخانة.

هذا ما حصل في الحلقة التسعين لمسلسل الخائن المقتبس عن الدراما التركية، حيث تحولت الدكتورة أسيل (سلافة معمار) من زوجة تعرّضت للخيانة، إلى امرأة حقَّقت أقصى درجات الانتقام من زوجها، عبر خداعه بأنها ما تزال تحبه، وأنه بطلاقه من تيا (مرام علي) التي خانها بدايةً معها ثم تزوجها، سيعودان إلى بعضهما.

لكن السذاجة في الحبكة جعلت سيف (قيس الشيخ نجيب) يرضخ لمطالبها بتأمين حياتهما ماديًّا، ليُتَّهم من قبل بيت حماه بسرقة أملاكهم بطرائق غير مشروعة عبر تحويلات مالية ضخمة إلى حسابه الخاص، ويُعاقب بالسجن جراء ذلك.

وعند خروجه من السجن يكتشف أن زوجته تيا رفعت عليه دعوى طلاق، وأنها باتت على علاقة مع علاء، وأنها ستحرمه من ابنته الصغيرة زينة، بينما أسيل تخلَّت عنه ببساطة، بعدما عاشت صراعاً بين غضبها وضميرها، الغضب الذي يزيد استعار نار الانتقام، بينما الضمير لم يستطع إطفاء تلك النار.

حتى يزن ابن سيف نراه في حفل تخرجه من المدرسة الثانوية بدأ يخجل من والده ومصيره، بعدما بات خريج سجون ومُفلساً، بحيث إن تسعة وثمانين حلقة من الحظوة والمال والملابس والسيارات الفخمة وغير ذلك، ذهبت كلها أدراج الرياح بالنسبة لسيف وتخلى عنه كل أفراد عائلته وأصدقائه، لكنه حظي بتعاطف الجمهور، ليس بسبب التطهيرية المبالغ فيها في الحلقة الأخيرة؛ بل لأنه كان صادقاً في مشاعره وواضحاً في التعبير عنها بهذه الطريقة للمرة الأولى.