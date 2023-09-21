"خسائر فادحة" بعد هجوم أوكراني على قاعدة جوية في القرم

قال مصدر في المخابرات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنّا هجومًا الليلة الماضية على قاعدة "ساكي" الجوية في غرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا؛ ما كبدها خسائر فادحة.

ومن ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إنه دمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف المصدر: "ضربات جهاز الأمن والبحرية أصابت الهدف وألحقت أضرارًا جسيمة بمعدات المحتلين".

وذكر أنه تم استخدام الطائرات المسيرة في البداية ثم صواريخ "كروز" من طراز "نبتون" في العملية.

وأضاف المصدر أن القاعدة الجوية كانت تضم ما لا يقل عن 12 طائرة مقاتلة، ونظام دفاع جوي محمولا وأنها كانت تستخدم أيضًا في التدريب على تشغيل الطائرات المسيرة.