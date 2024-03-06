براءة محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة عن بنك عربي

وعلق الفنان المصري على حكم براءته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على انستغرام قال فيه: "براءة .. الحمد لله رب العالمين، ثم شكراً للقضاء المصري النزيه العادل".

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس محمد رمضان سنة غيابيا؛ بسبب دعوى تقدم بها محامٍ اتهمه خلالها بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك العربية في مصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ما قبل 3 سنوات، عندما خرج رمضان في فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" قال خلاله إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك cib (البنك التجاري الدولي، مصر).

وذكر رمضان أنه استيقظ في الصباح على اتصال هاتفي تلقاه من موظف في البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله.

وعلق الفنان المصري على الفيديو بالقول: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض".

بدورها، كشفت النيابة العامة في مصر، آنذاك، عن السبب وراء التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، بحسب ما أعلن الأخير في مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، مشيرة إلى أن التحفظ جاء تنفيذا لحكم قضائي.

وقالت النيابة المصرية في بيانها: "بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي".