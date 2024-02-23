بعد برومو "الحشاشين".. اللهجة العامية تثير جدلا في الدراما التاريخية

أعاد برومو مسلسل "الحشاشين"، الذي يترقبه كثيرون ضمن دراما رمضان المقبل في مصر، الجدل مرة أخرى بشأن توظيف اللهجات العامية في الدراما التاريخية. وظهر بطل العمل كريم عبد العزيز في البرومو وهو يتحدث بالعامية المصرية، مبشرًا أنصاره بدخول الجنة بعد ارتكابهم سلسلة من الاغتيالات السياسية ذات الطابع الدموي.

وتساءل البعض حول مصداقية استخدام اللهجات المحلية في الأعمال التاريخية، خاصة وأن أحداث "الحشاشين" تدور في القرن الحادي عشر الميلادي.

وتبرز في هذا السياق وجهتا نظر على طرفي نقيض، تقول الأولى أن العامية قادرة على الوصول إلى كل الطبقات والشرائح بين المشاهدين في المجتمع الناطق بها، حيث يشعر بعض المتفرجين بالغربة مع اللهجة الفصحى ولا يفهمونها بالقدر الكافي، بل يتندرون عليها.

وتؤكد وجهة النظر الأخرى أن اللهجة العامية تفتقد للمصداقية، ويبدو أبطالها مثيرين للسخرية وهم يستخدمون كلمات دارجة لا تناسب الهالة التاريخية الخاصة بهم، وتحطم الصور الذهنية التي كوّنها عنهم المتفرج، كما أن اللهجة الدارجة ليست مفهومة في كل المجتمعات العربية.

ويرى المخرج أحمد عاطف أنّ اللهجة العامية في حد ذاتها ليست نقيصة أو سُبّة أو تتضمن خللًا حين يتم توظيفها في عمل تاريخي، فهي تحمل جمالها الخاص وبلاغتها الخاصة، واستخدمها كبار الشعراء مثل صلاح جاهين، وبيرم التونسي، وفؤاد حداد لصنع قصائد جميلة، وطرح معان إنسانية وفكرية عميقة.