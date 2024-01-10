مؤلف "الحشاشين": القصة استفزتني والميزانية ضخمة

كشف السيناريست المصري عبدالرحيم كمال تفاصيل مسلسل "الحشاشين" الذي يقدم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وقال عبد الرحيم كمال في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "مسلسل الحشاشين يتناول قصة طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، وتم الاعتماد فيها على المراجع التاريخية الموثوقة".

وأوضح السيناريست المصري أن اسم الطائفة لا علاقة له بمخدر الحشيش كما يظن البعض، مؤكدًا إلى أنه سيتم الكشف عن سبب إطلاق هذا الاسم على العمل من خلال أحداث المسلسل.

وكشف "كمال" أن قصة العمل استفزته ككاتب، خاصة وأن هذه الطائفة كانت من أولى الجماعات التي غيّبت وعي الشباب وعملت على تجنيدهم ودفعتهم على حمل السلاح لتنفيذ اغتيالات لشخصيات إسلامية بارزة".