كريم عبدالعزيز يستعد لـ"الفيل الأزرق 3"

أنهى الروائي المصري أحمد مراد، سيناريو الجزء الثالث من سلسلة "الفيل الأزرق"، والذي يلعب فيه الممثل كريم عبدالعزيز دور البطولة.

ووفق مجلة "لها"، قال مصدر من شركة الإنتاج أن كريم عبدالعزيز سيبدأ قريبًا التحضير للعمل مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد لقراءة السيناريو وترشيح باقي أبطال العمل.

وسبق أن قدم كريم عبدالعزيز جزأين من "الفيل الأزرق"، وحققا نجاحًا كبيرًا، بينما حقق الجزء الثاني إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه، ما جعله في حينها الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، وقد حافظ على هذا الرقم قبل أن يتخطّاه فيلما "كيرة والجن" و"بيت الروبي" لكريم أيضًا.

وكان الممثل المصري انتهى من تصوير فيلم "الفرعون الأخير"، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويُنتظر عرضه قريباً.