بسطات الكتب في دمشق لم تعد مكتبات للفقراء (صور)

ويصل سعر الروايات العالمية المترجمة إلى قرابة 30 ألف ليرة، أما الكتب الصادرة حديثاً فيتجاوز سعرها 100 ألف ليرة تبعاً لشهرة الكاتب ومكانة الكتاب محليًّا وعالميًّا، وهي أرقام مرتفعة إذا ما قورنت براتب الموظف الذي لا يوازي سوى ثمن 3 منشورات جيدة.

ويضيف أبو إياد لـ"إرم نيوز": "الناس لم تعد تقرأ. وبمعزل عن الوضع الاقتصادي، فالبشر اليوم مشغولون بأجهزة الموبايل ونادراً ما ترى شابًّا يبحث عن كتاب هنا، سوى المراجع الجامعية القديمة".

ويمكن تصنيف مكتبات الرصيف في دمشق إلى طبقات، فبعضها يختص بالروايات العالمية المترجمة، وعلم النفس، والأبراج، والآخر تغلب عليه الكتب القديمة مع المراجع الدينية، أما ما تبقى فيبيع كل أنواع المنشورات.