العراق.. معرض كتب عائم على ضفاف شط العرب في البصرة (صور)

في أول زيارة لها منذ أكثر من نصف قرن، رست سفينة "لوكوس هوب" على ضفاف شط العرب في محافظة البصرة العراقية، حاملةً على متنها أكبر معرض عائم للكتب، على ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في محافظة البصرة قولهم، إن "نحو 350 أجنبياً من 77 جنسية مختلفة، موجودون على متن السفينة، ترافقهم فرق تنظيمية تضم متطوعين من مختلف الفئات في المحافظة".