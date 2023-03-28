العراق.. معرض كتب عائم على ضفاف شط العرب في البصرة (صور)
في أول زيارة لها منذ أكثر من نصف قرن، رست سفينة "لوكوس هوب" على ضفاف شط العرب في محافظة البصرة العراقية، حاملةً على متنها أكبر معرض عائم للكتب، على ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في محافظة البصرة قولهم، إن "نحو 350 أجنبياً من 77 جنسية مختلفة، موجودون على متن السفينة، ترافقهم فرق تنظيمية تضم متطوعين من مختلف الفئات في المحافظة".
وأضاف المسؤولون، أن "الدخول إلى المعرض العائم الذي سيستمر حتى نيسان/أبريل القادم، مجاني، ويشهد إقبالاً شعبياً لافتاً".
مشيرين إلى أن المعرض الفريد من نوعه "يضم حوالي 5 آلاف كتاب، من ضمنها 90% باللغة الإنكليزية، أما الباقي، فهو باللغة العربية".
وكانت سفينة "لوكوس هوب" قد رست في العراق لأول مرة عام 1970، وبزيارتها للعراق، تكون السفينة قد وصلت إلى كافة دول العالم التي تمتلك معبراً مائياً، بحسب وكالة الأنباء العراقية.