سؤال إعلامي لعبدالله السدحان يثير انتقادات بين سعوديين (فيديو)
عادت مقابلة مع الفنان السعودي عبدالله السدحان، إلى الواجهة من جديد، بعد تفاعل وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سؤال موجَّه إليه.
وحلّ السدحان ضيفًا على برنامج مالك مكتبي قبل نحو عام، تحدث فيه عن مسيرته الفنية، وكذلك تطرَّق إلى جوانب من حياته الشخصية.
وخلال المقابلة، وجَّه الإعلامي اللبناني سؤالًا للفنان السدحان عن خلافه الشهير مع مواطنه الفنان ناصر القصبي، والذي استمر قرابة 11 عامًا، قبل أن يتم التصالح بينهما منذ نحو عامين.
ورغم رد السدحان والتأكيد أن الخلاف في النهاية انتهى بالمصالحة، وأن علاقته جيدة مع ناصر القصبي، لكن الإعلامي مكتبي أصر على الاستمرار في محاولة استفزاز السدحان بطرق مختلفة بالحديث عن الخلاف.
وردَّ السدحان بالقول إن "الخلاف ذهب مع الزمن بعد أن تمت المصالحة"، لكن الإعلامي مكتبي استنكر رد السدحان بأن "الخلاف ذهب مع الزمن"، معلقًا بالقول بأنه يجب "تصفية القلوب".
وأكد السدحان أن "قلبه صافٍ تجاه القصبي"، ليحاول مكتبي استدراجه بالرد فورًا: "عمْ بتقول بو راكان (ناصر القصبي) قلبه مش صافي".
واستنكر الفنان السدحان تعليق الإعلامي مكتبي، مؤكدًا عدم تصريحه بذلك، ومعلقًا بدوره: "ما قلت بوراكان قلبه مو صافي، أنا شققت عن قلبه لشوف إن صافي لكن أنا وياه على تواصل دايما".
ورغم ذلك، أصر مالك مكتبي على المتابعة في مسألة الخلاف، ليعلق بالنهاية على تأكيدات السدحان أن "الأمور بينه وبين القصبي بخير"، بالقول: "أنا ما اقتنعت"؛ ما دفع عبدالله السدحان للانفعال، بالتعليق بدوره: "ما مشكلتي إن اقتنعت إنت أو غيرك"، ما دفع الإعلامي للكف في النهاية عن الإلحاح.
واعتبر العديد من المتابعين أن سلوك مالك مكتبي وإصراره على الخوض في خلاف قديم وإحراج ضيفه، غير مهني، متهمين الإعلامي اللبناني بالبحث عن الجدل لتصدر "الترند".