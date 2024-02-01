سؤال إعلامي لعبدالله السدحان يثير انتقادات بين سعوديين (فيديو)

عادت مقابلة مع الفنان السعودي عبدالله السدحان، إلى الواجهة من جديد، بعد تفاعل وانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سؤال موجَّه إليه.

وحلّ السدحان ضيفًا على برنامج مالك مكتبي قبل نحو عام، تحدث فيه عن مسيرته الفنية، وكذلك تطرَّق إلى جوانب من حياته الشخصية.

وخلال المقابلة، وجَّه الإعلامي اللبناني سؤالًا للفنان السدحان عن خلافه الشهير مع مواطنه الفنان ناصر القصبي، والذي استمر قرابة 11 عامًا، قبل أن يتم التصالح بينهما منذ نحو عامين.

ورغم رد السدحان والتأكيد أن الخلاف في النهاية انتهى بالمصالحة، وأن علاقته جيدة مع ناصر القصبي، لكن الإعلامي مكتبي أصر على الاستمرار في محاولة استفزاز السدحان بطرق مختلفة بالحديث عن الخلاف.