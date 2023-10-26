مصر.. حبس وتغريم اليوتيوبر أحمد وجيه لإهانته منى زكي

قضت محكمة جنح الاقتصادية في مصر بمعاقبة اليوتيوبر أحمد وجيه، بالحبس شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه (640 دولارًا) وكفالة 5 آلاف جنيه (160 دولارًا)، بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي.

ووفق موقع "المصري اليوم"، أفاد محامي منى زكي، أن "موكلته تعرضت للهجوم من المتهم والإساءة إليها عبر فيديو بثه على موقع "يوتيوب"، لافتًا إلى أن المتهم تطاول على عدد من الفنانين بألفاظ خادشة للحياء.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد وجيه للنائب العام.

وشنّ أحمد وجيه، هجومًا عنيفًا على الفنانين المشاركين في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي عرض لأول مرة في يناير/ كانون الثاني العام 2022 عبر منصة "نتفلكس".

ووصف اليوتيوبر المصري بطلة الفيلم منى زكي بألفاظ خادشة للحياء، فضلًا عن هجومه الحاد على بقية نجوم الفيلم والفن المصري بشكل عام.