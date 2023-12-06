"المسكوت عنه" في رمضان 2024.. دراما كويتية اجتماعية مليئة بالغموض

يخوض المنتج والمخرج الكويتي مناف عبدال تجربة درامية جديدة في رمضان 2024 من خلال مسلسل "المسكوت عنه"، والذي تدور أحداثه في فترة التسعينيات، ويسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية في إطار درامي شائق مليء بالغموض.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، فإن مسلسل "المسكوت عنه" سيكون من الأعمال ذات الإنتاج الضخم، ويشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم الكويتيين والعرب، وأبرزهم شجون، عبدالله بوشهري، ليالي دهراب، حسن عبدال، أبرار بو سيف، والفنانة المصرية شيماء سيف، وأحد نجوم العراق.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يُذكر أن "المسكوت عنه" من تأليف الكاتب محمد النشمي وإخراج مناف عبدال، في أول تعاون لهما مع شجون وعبدالله بوشهري.