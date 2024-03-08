على غرار أمل حجازي.. عبد الله السكيتي يتحوّل إلى الغناء (فيديو)
لم تمضِ أيام على إثارة الفنانة اللبنانية أمل حجازي لجدل واسع بعد تخليها عن الحجاب وعودتها إلى الغناء، حتى أثار الفنان السعودي عبد الله السكيتي جدلاً بعد تخليه عن إمامة المسجد والإنشاد والتحول إلى الغناء.
ورغم أن "السكيتي" تحول بالفعل إلى الغناء قبل عام على الأقل، لكن لقاءً إعلاميًا مؤخرًا له، تحدث فيه عن تفضيله الغناء، تسبب في انتقادات.
وأعلن الفنان السعودي عبد الله السكيتي عزمه الاستمرار في الغناء، بعد أن عمل سنوات في إمامة المصلين في التراويح.
وأكد في لقاء إعلامي أنه "غير نادم"، معلقًا بالقول: "لو رجع بي الزمن لصرت مغنيًا من البداية".
وأوضح أن "أفكاره عن حرمة الغناء تغيرت، وتغيرت لديه بعض القناعات"، مشددًا على أنّ "هذا طبيعي في البشر"، لافتًا إلى أنه "من غير الصحي أن يظل الإنسان على ذات القناعات من نعومة أظفاره حتى الكبر".
وتابع في حديثه: "أنا الحين في مرحلة وعي أكثر هل هي نافعة ولا مو نافعة، ولكن ما أناقش نفسي هل هي حلال أم حرام ".
وأضاف "السكيتي" أنه يملك قاعدة جماهيرية يعتز بها منذ أكثر من 20 عامًا، مبينًا أن هذا الأمر حفزه للتوجه إلى الغناء، ويتمنى لو فعل ذلك مبكرًا لو عاد به الزمن، قائلاً: "أشوف أنني تأخرت لتقديم بعض الأعمال الغنائية".