على غرار أمل حجازي.. عبد الله السكيتي يتحوّل إلى الغناء (فيديو)

لم تمضِ أيام على إثارة الفنانة اللبنانية أمل حجازي لجدل واسع بعد تخليها عن الحجاب وعودتها إلى الغناء، حتى أثار الفنان السعودي عبد الله السكيتي جدلاً بعد تخليه عن إمامة المسجد والإنشاد والتحول إلى الغناء.

ورغم أن "السكيتي" تحول بالفعل إلى الغناء قبل عام على الأقل، لكن لقاءً إعلاميًا مؤخرًا له، تحدث فيه عن تفضيله الغناء، تسبب في انتقادات.

وأعلن الفنان السعودي عبد الله السكيتي عزمه الاستمرار في الغناء، بعد أن عمل سنوات في إمامة المصلين في التراويح.