إلهام الفضالة تكشف عن شخصيتها في "بعد غيابك عني"

تستعد النجمة الكويتية إلهام الفضالة، للموسم الدرامي لشهر رمضان، ببطولة مسلسل "بعد غيابك عني"، كما أنها انتهت من تصوير مسلسل "خواتي غناتي".

وكشفت إلهام الفضالة تفاصيل من كواليس المسلسل لـ"إرم نيوز"، مبينة أنّ المسلسل للكاتبة علياء الكاظمي، واصفة العمل بـ"الجميل"، لافتة إلى أنّها ستشارك البطولة إلى جانب زوجها الفنان شهاب جوهر، والفنان السعودي تركي اليوسف، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب منهم مرام وشهد سليمان، وعبدالله عبدالرضا، وروان العلي، وغيرهم.

وتطرقت الفضالة إلى الشخصية التي ستلعبها، مضيفة أنّها شخصية مركبة بعض الشيء، وقد يحبها الجمهور ويكرهها في آن، كما سيجدونها في مرات أنانية جدًّا وتحب نفسها، وكذلك مزاجية.

وأكدت أنها بدأت بالاستعداد للشخصية بعد قراءتها ورق النص وقبل 8 أشهر على الأقل من بدء تصوير العمل، مثل تحضير طريقة ارتدائها الملابس بما يناسب، خاصة فيما يتعلق بالألوان؛ نظرا لأن الشخصية التي تلعب دورها "رسامة"، كما قامت باقتناء ملابس تناسب كل فترة زمنية، وكل مرحلة عاطفية في حياة الشخصية.

وختمت الفنانة الكويتية حديثها مع "إرم نيوز" بالقول، إنها ستمنح نفسها إجازة بعد انتهاء تصوير "بعد غيابك عني"، والذي بدأت تصويره مباشرة بعد انتهائها من تصوير مسلسل "خواتي غناتي"، قبل أن تبدأ بقراءة أي نصوص أخرى جديدة.