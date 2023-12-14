مهرجان كان باللون الوردي باختياره مخرجة "باربي" رئيسة للجنة التحكيم

تتخذ السجادة الحمراء لمهرجان كان السنة المقبلة اللون الوردي، إذ اختيرت لِترأَسَ لجنة التحكيم في دورته السابعة والسبعين، مخرجة "باربي" غريتا غيرويغ، التي تقدّمت إلى الواجهة بعد النجاح التجاري الواسع صيفًا لفيلمها عن الدمية الشهيرة، وتُعدّ من أبرز وجوه سينما المؤلف الأمريكية.

وتتولى المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو، البالغة 40 عامًا، رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان، الذي يقام من الـ14 إلى الـ25 من أيار/مايو 2024 خلفًا للسويدي روبن أوستلوند، الذي منحت اللجنة برئاسته السعفة الذهبية هذا العام لفيلم "أناتومي دون شوت".

وأوضح المهرجان في بيان أن غيرويغ ستكون "أول مخرجة أمريكية تتولى" هذا الدور. وسيضفي إسناد المهمة إليها نفحة شبابية على المهرجان، إذ لم يسبق أن كانت رئاسة لجنة من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966 عندما كانت في الحادية والثلاثين.

وهي كذلك أول امرأة يُعهَد إليها بهذا المنصب المرموق منذ الممثلة كيت بلانشيت عام 2018، إذ لا يزال الرجال يغلبون عليه مع بعض الاستثناءات البارزة، كجاين كامبيون أو إيزابيل أوبير.

ونقل بيان للمهرجان عن غيرويغ قولها "أنا أحب الأفلام بشدة". وأضافت "أحب إخراجها، وأحب مشاهدتها، وأحب التحدث عنها لساعات. وباعتباري من عشاق السينما، كان مهرجان كان دائمًا بالنسبة لي ذروة ما يمكن أن تمثله اللغة العالمية للأفلام".

وعلَّلَ كلُّ من رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك، ومندوبه العام تييري فريمو اختيار غيرويغ بكونها "تجسد بجرأة تَجَدُّد السينما العالمية". وأضافا أنها كذلك "ممثلة لعصر يلغي الحدود ويمزج بين الأنواع لإعلاء شأن الذكاء والإنسانوية."

ومن خلال تعيين غريتا غيرويغ، يُبرز المهرجان أيضًا استمرار روابطه مع الصناعة السينمائية الأمريكية القوية.