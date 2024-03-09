بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز.. هل ينجح العوضي بمفرده في "حق العرب"؟

العوضي صنع قاعدة جماهيرية كبيرة

ورأى الناقد الفني رامي المتولي أن الفنان أحمد العوضي خلق قاعدة جماهيرية كبيرة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن التجربة هي من تثبت نجاحه أم لا، خاصة أن هذا العمل هو الأول له دون ياسمين عبد العزيز بعد النجاح الذي حققاه معًا، فضلاً عن عرضه في موسم مميز وهو موسم رمضان، على حد تعبيره.

وقال المتولي في تصريحاته لـ"إرم نيوز": "يعتمد أحمد العوضي على تيمة نجح فيها خلال الأعمال التي قدمها، وهي الشخصية الشعبية، لذلك من المتوقع نجاح المسلسل في حالة توافر العناصر الجيدة به، وأعتقد أن العوضي بسبب قاعدته الجماهيرية من الممكن أن يتصدر مسلسله قائمة الأكثر مشاهدة، إذا تم تنفيذه بشكل جيد".

يكرر نفسه

من جانبه، رأى الناقد الفني جمال عبد القادر أن أحمد العوضي لن يحقق نجاحًا من خلال "حق عرب"، بسبب تكرار تقديم نفس الشخصية ونفس الأداء في كل عمل يقدمه.

ولفت عبد القادر لـ"إرم نيوز" إلى أن عدم النجاح الذي يتوقعه للعوضي ليس بسبب بعده عن ياسمين عبد العزيز، ولكن بسبب تكراره لنفسه، وتكراره للموضوعات التي يقدمها، حتى أن الأداء نفسه يقدمه في كل شخصية، لافتًا إلى أن من يشاهد العوضي في أي عمل يقدمه لا يستطيع العثور على أي تغيير سواء في الملامح أو الآداء.

وتابع الناقد الفني: "أعتقد أن الجمهور حدث له حالة من التشبع من الدراما الشعبية، وهي التيمة التي يعتمد عليها العوضي، بالإضافة إلى أنه ممثل محدود الإمكانيات، لا يسعى إلى تطوير نفسه، حتى أنك تشعر أن كل الأعمال التي قدمها عبارة عن مسلسل واحد متعدد الأجزاء، نفس الإفيهات والجمل التي يطلقها بغرض انتشارها على السوشال ميديا".

قصة في حي عريق

بدوره، كشف السيناريست محمود حمدان تفاصيل المسلسل المقرر انطلاق عرضه قريبًا، مشيرًا إلى أن المسلسل "اجتماعي شعبي"، وتتخلله خيوط رومانسية.

وأشار "حمدان" إلى أنه يعد الجمهور بعمل جيد تم بذل جهد كبير من صناعه خاصة أحمد العوضي، حيث أصر على تقديم مشاهد الأكشن بنفسه، رافضًا الاستعانة بدوبلير، مما أدى إلى مرضه الأخير.

وأضاف لـ "إرم نيوز": "قصة المسلسل باختصار تدور في حي الجمالية العريق في مصر، وتتمحور الأحداث حول كبير المنطقة والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى عطوة، يكون دائمًا إلى جانبه، ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفي يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركي وهو أقرب الناس إلى عبد ربه، وتدور العديد من الصراعات".

وأوضح حمدان أن المسلسل فيه العديد من كبار النجوم مثل: الفنان رياض الخولي، كذلك يضم العديد من المواهب الشابة.