وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

يذكر أن خالد حلمي كان الشقيق الأقرب للفنان أحمد حلمي، في الوقت الذي لم يُعلن فيه الفنان المصري عن أي تفاصيل عن وفاة شقيقه. كما لم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الوفاة.