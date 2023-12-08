وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي
نعت شقيقة الفنان المصري أحمد حلمي شقيقها الأكبر خالد حلمي، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.
وأعلنت سالي حلمي عبر حسابها على "فيسبوك" وفاة شقيقها خالد: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".
بدوره، أكد زوج شقيقة خالد حلمي، وفاته، لافتًا إلى أن تشييع الجثمان سيكون في مدينة بنها.
يذكر أن خالد حلمي كان الشقيق الأقرب للفنان أحمد حلمي، في الوقت الذي لم يُعلن فيه الفنان المصري عن أي تفاصيل عن وفاة شقيقه. كما لم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الوفاة.