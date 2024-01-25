"بنات ألفة" يصل بهند صبري وكوثر بن هنية إلى "الأوسكار"

تمكن الفيلم التونسي "بنات ألفة"، بطولة الفنانة هند صبري، من الوصول للقائمة النهائية في جوائز "الأوسكار" عن فئة "أفضل فيلم وثائقي" إلى جانب 4 أفلام أخرى، ليصبح بين الفيلم وبطلته "صبري" و"والأوسكار" خطوة واحدة فقط.

واقتنص "بنات ألفة" جائزة "الشرق لأفضل فيلم وثائقي" في مهرجان "البحر الأحمر السينمائي الدولي"، بعد أن استطاع الفوز قبلها بجائزة “أفضل فيلم وثائقي” في “مهرجان جوثام الدولي”، وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

وانطلق الفيلم في الأصل بقوة بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لـ”مهرجان كان السينمائي الدولي”، وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

والفيلم من بطولة هند صبري، وإخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية، ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

ويروي الفيلم أحداثًا مستمدة من قصة حقيقية لسيدة تُدعى “ألفة” لديها 4 بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيًا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.