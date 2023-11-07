طليق بلقيس فتحي يكشف كواليس انفصاله عنها

كشف طليق الفنانة بلقيس فتحي، رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، عن كواليس قرار انفصاله عن "فتحي"، وعلاقته بابنه، وذلك بعد مرور مدة على طلاقهما.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، أنه "غير نادم على قراره، سواء أخطأ أو لم يخطئ، لأن كل شيء مقدر من الله"، وفق قوله.

وأضاف أنه "لا يوجد أحد يسعد في الطلاق، لكنه مرتاح الآن"، لافتًا إلى أن الطلاق بينه وبين الفنانة بلقيس تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائمًا طالما هو في الحياة.