طليق بلقيس فتحي يكشف كواليس انفصاله عنها
كشف طليق الفنانة بلقيس فتحي، رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، عن كواليس قرار انفصاله عن "فتحي"، وعلاقته بابنه، وذلك بعد مرور مدة على طلاقهما.
وأكد، خلال استضافته في برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، أنه "غير نادم على قراره، سواء أخطأ أو لم يخطئ، لأن كل شيء مقدر من الله"، وفق قوله.
وأضاف أنه "لا يوجد أحد يسعد في الطلاق، لكنه مرتاح الآن"، لافتًا إلى أن الطلاق بينه وبين الفنانة بلقيس تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائمًا طالما هو في الحياة.
وتابع رجل الأعمال: "ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيرًا، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".
وعن علاقته بابنه، قال: "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله"، مؤكدًا: "لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن أتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقبًا له من خارج الصندوق".
وسبق أن رفضت الفنانة بلقيس فتحي الحديث عن أسباب طلاقها من رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، مشددة على أن الأمر شخصي.