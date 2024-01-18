الكويت.. حكم بشطب حقوق الفنان سعد الفرج بـ"درب الزلق"

قضت المحكمة الإدارية في دولة الكويت، اليوم الخميس، بشطب حقوق الفنان سعد الفرج في مسلسل "درب الزلق" الشهير من مكتبة الكويت الوطنية.

وألزم الحكم كذلك، الفنان الفرج، بدفع تعويض وقدره 5 آلاف دينار كويتي (16,250 دولارًا).

ويأتي هذا الحكم لصالح ورثة الكاتب عبد الأمير التركي، مؤلف مسلسل "درب الزلق"، وفق ما صرح به محامي الورثة علي القطان.

ويعدّ المسلسل الكوميدي "درب الزلق" من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية على الإطلاق، وقد عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة 1977.

وشارك في بطولة "درب الزلق" الفنانون عبدالحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وسعد الفرج وعبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، وهو من إخراج حمدي فريد ومن تأليف عبد الأمير التركي.

وتوفي الكاتب عبدالأمير تركي في الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، وذلك إثر حادث سير.