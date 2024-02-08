أمجاد الماضي تخلد فرقة "الأخوة البحرينية" رغم رحيل أشهر مؤسسيها (صور)

لكن محاولاته تلك لم يكتب لها النجاح، فبعد غيابه الطويل عقب وفاة علي بحر، حيث عانى من مرض الديسك، عاد في العام 2020 بظهور جديد عبر أغنية "وينك إنته"، وهي من كلماته وتوزيعه وتنفيذه وبصوت مطرب الفرقة هاني عبدالله، وألحان عبدالله جناحي.

لم يكن ذلك إلا ظهورا محدودا للذوادي وفرقته يومها، حيث ظهر بعدها مرات قليلة عبر كرسي متحرك بعث برسالة لجمهور الفرقة التي سيطرت لسنوات على سوق أشرطة الكاسيت في البحرين وخارجها، مفادها بأن نجم فرقة الأخوة قد أفل.

وتوفي خالد الذوادي يوم أمس الأربعاء بعد رحلة علاج داخل وخارج البحرين، مرت بفصول حزينة، أبرزها حاجته المادية لاستكمال العلاج، حيث لم يعد لعازف الجيتار الشهير ما يملكه لينفقه على العلاج، بعد أن كانت حفلات فرقته تغص بآلاف الحضور.