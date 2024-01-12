نزار أبو حجر: "التيك توك" رحمة أمام ظلم وتسلط المخرجين والمنتجين

أكد الفنان السوري نزار أبو حجر أن تطبيق "تيك توك" جنبه التعامل مع ظلم المخرجين وتسلط المنتجين، على حد قوله.

وقال إن "تيك توك" أغناه عن التمثيل، ما جعله محميا من ظلم المخرجين وسلطة شركات الإنتاج، والمعايير الظالمة التي يتبعونها عند اختيارهم لممثلين لأداء الأدوار في الأعمال الدرامية.

وأوضح في لقاء مع منصة "ديلي بلس": "طبعاً بالتيك توك في رزق وفي تحدي، لكن ما أقعد تحت رحمة مخرج ولا شركة، الله غناني عن أكبر مخرج نمرود ولئيم، وعن أكتر شركة نمرودة ولئيمة".

ولفت "أبو حجر" إلى أنه لا يقدِم على أي تحديات ترتبط بأفعال مهينة مثل "تحدي البيضة"، ويحرص دائما على الابتعاد عن التحديات الجريئة غير المحببة.