بول ووكر رفض تأدية دور سوبرمان مقابل 10 ملايين دولار

في الفيلم الوثائقي أنا بول ووكر I Am Paul Walker لعام 2018، والذي تم بثه يوم السبت على قناة CW، قال مات لوبر، مدير أعمال الممثل الراحل، إن ووكر "قدَّم اختبار أداء لشخصية سوبرمان" قبل وفاته في حادث سيارة عن عمر يناهز 40 عاماً في 30 نوفمبر 2013.

وأضاف لوبر، "أعتقد أنها كانت صفقة بقيمة 10 ملايين دولار، وكان هو المرشح الأوفر حظاً".

وقال أوكلي ليمان، ممثل ووكر وصديق طفولته، في الفيلم الوثائقي: "كنت أعلم أنه مستعد لذلك، كنت أعلم أنه كان يفكر في القيام بذلك، وكنت أعلم أنه لا يريد أن يشارك في ثلاثة أو أربعة أجزاء من فيلم سوبرمان ويكون سوبرمان لبقية حياته".

ومضى لوبر يتذكر مكالمة هاتفية تلقاها من ووكر أخبره فيها: "قد أرتدي حرف S، ولدي عباءة وحذاء وجوارب طويلة... هذا ليس أنا".

ومن بين أولئك الذين لعبوا دور سوبرمان على الشاشة الكبيرة خلال حياة ووكر، كان كريستوفر ريف في فيلم سوبرمان عام 1978، وكذلك براندون روث في فيلم عودة سوبرمان عام 2006.

وارتدى هنري كافيل لاحقاً مجموعة النظارات والغطاء للبطل الذي يحمل الاسم المستعار كلارك كينت، بدءاً من فيلم Man of Steel لعام 2013، ومؤخراً في فيلم The Flash العام الماضي.

وفي فبراير 2023، كشف بريندان فريزر عندما حلَّ ضيفاً في برنامج هوارد ستيرن أنه مع زميله ووكر كانا على رأس القائمة في فيلم عودة سوبرمان لعام 2006، وأن "الجميع كان يقرأ النص" حوالي عام 2002 أو 2003.

وأشار الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى أن ووكر قام باختبار أداء دور سوبرمان "قبله" وسط مجموعة من الممثلين المرشحين في ذلك الوقت، قبل أن يعترف بأنه شعر أيضاً بالتردد في الالتزام الكامل بدور البطل الخارق الشهير.

"بالطبع إنها فرصة مذهلة ومُغيِّرة للحياة، ولكن كان علي أن أتصالح معها. حسناً، لنفترض أنك حصلت على دور الرجل الفولاذي. سيتم نقش ذلك على شاهد قبرك. هل أنت موافق على ذلك؟ ستُعرف إلى الأبد باسم الرجل الفولاذي" قال فريزر لستيرن.

رفض الصفقة

وعلق ووكر بنفسه على اختياره عدم لعب دور سوبرمان في عام 2003، حيث قال لصحيفة "شيكاغو صن تايمز": "كان بإمكانه جني ملايين الدولارات من هذا الامتياز، لكنني لم أكن بحاجة إليها".

وقال في ذلك الوقت: "إن علامتي التجارية المفضلة لأحذية الجري تكلف 23 دولاراً. ونادرا ما أدفع أكثر من 40 دولاراً مقابل بنطال الجينز". "أستغني عن كنزةً، وستكلفني 20 دولاراً أو 10 دولارات إذا اشتريتها من الشاطئ. لا أحتاج إلى ملايين الدولارات لإدارة هذا النوع من نمط الحياة".

"أنا بول ووكر"، الذي تم بثه لأول مرة على شبكة باراماونت في أغسطس 2018، "يستكشف الجانب الخاص لبول جنباً إلى جنب مع أبرز أحداث مسيرته السينمائية الناجحة للغاية"، وفقاً لبيان صحفي.

ويتضمن الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه أدريان بيوتينهويس Adrian Buitenhuis، "مقابلات مع أولئك الذين يعرفون بول بشكل أفضل، إلى جانب أرشيف شخصي واسع النطاق من مقاطع الفيديو الصريحة والصور الثابتة التي لم يسبق لها مثيل والتي قدمتها عائلة وأصدقاء الممثل الراحل" وفقاً للبيان.