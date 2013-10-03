أيالون: المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بلا نتائج

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق "عامي أيالون" قوله: "إن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم تجدِ نفعاً حتى اللحظة من أجل بناء الثقة وتقليل الفجوات بينهما"، لافتاً إلى أنه في حال استمرت كذلك فلن تجدي أيضاً خلال الأيام القادمة وستكون بلا نتائج.

وأضاف "أيالون" في كلمة أمام مؤتمر مشترك عقد في مدينة القدس أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا يستطيع أن يعرض في هذه الأيام ما كان يؤمن أن بمقدور عرضه قبل خمس سنوات والذي لم يكن كافياً حينها ، وبالطبع فإن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو أيضاً لن يعرض ما كان عرضه رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت ولم يعد كافياً للفلسطينيين".

وأشار إلى أن دور الولايات المتحدة الأميركية في المفاوضات كوسيط بين الجانبين بدأ يضعف أمام تعنت الجانبين، داعياً الجانب "الإسرائيلي" بعدم النظر للولايات المتحدة كوسيط حيادي، وأنه ليس بمقدورها الآن فرض سياستها في المنطقة".

وأكد "أيالون" على أهمية اتخاذ خطوات مستقبلية إسرائيلية وفلسطينية لخلق فرص أوسع لحل الدولتين، بالذات في هذا الوقت الذي يتميز بهدوء أمني .