ظهور أشخاص أشرار.. حمادة هلال يكشف تفاصيل "المداح أسطورة العودة"‎

كشف الفنان المصري حمادة هلال تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل "المداح" والذي يحمل هذا العام اسم "المداح أسطورة العودة"، مشيرًا إلى أنّ هذا الجزء سيشهد ظهور أشخاص أشرار يحاربون صابر المداح.

وأضاف حمادة هلال في بيان صحفي أصدره منذ قليل، أنّ هذا الجزء سيشهد الكثير من الأفكار الجديدة، حيث تتضمن الحلقات ظهور العديد من الشخصيات الشريرة، الذين يُحاربون صابر ويحاولون أن يجذبوه لعالمهم، بينما هو يُقاوم ويُحاول أن يجند علمه وخبراته في مساندة البسطاء والمحتاجين.

واستطرد هلال في بيانه قائلاً: "ما يميز هذا الموسم أيضًا، هو تحركنا للتصوير في أماكن جديدة وغير تقليدية ويُظهر المسلسل الكثير من المدن والمعالم الأثرية والسياحية في مصر بصورة جديدة وغير مألوفة، في مدن أسوان، سيوه، الفيوم، بحيرة البرلس وغيرها وأحد التيمات التي يعمل عليها المُسلسل في هذا الموسم هو الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة".

وتدور أحداث الجزء الرابع من المداح حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويحاول الشيخ صابر المداح التخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد أن يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث، وهذا الذي تمت إذاعته في موسم رمضان الماضي العام 2023.

"المداح" بطولة: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، مي سليم، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، هبة السعيد، دياب، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024 على شاشة قناة MBC مصر.