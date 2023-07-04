محمد عبده: محمد رمضان لا يصلح للغناء.. وأنغام "صوت مصر"

رفض المطرب السعودي محمد عبده فكرة مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في "دويتو" غنائي، مشيدًا في الوقت ذاته بقدرات محمد رمضان التمثيلية.

وأكد في تصريحات إعلامية مثيرة عبر برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي في قناة العربية، استحالة مشاركة "رمضان" الغناء، معلقًا: "شهر رمضان إذا اجتمع مع الحج ممكن، مفيش علاقة أبدًا إننا نغني سوا وذلك لأنه لا يتقن الغناء بشكل طربي، لكنه ممثل عظيم، وأتابع أعماله الفنية".

وأضاف أن محمد رمضان "محسود" من الفنانين القاهريين (نسبة إلى العاصمة القاهرة)، كونه من الصعيد، على حد قوله.