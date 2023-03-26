محمد عبده يرد على اتهامه بإقصاء عباس إبراهيم

وقال محمد عبده خلال لقاء له في برنامج "الليوان" على محطة "روتانا خليجية": إنه "لا يعلم سبب زج اسمه بقضية اعتزال الفنان عباس إبراهيم"، لافتاً أن "عباس هو بمثابة أصغر أبنائه ولا يوجد هناك أي منافسة بينهما".

وأضاف عبده بأنه "لا يوجد أي مشكلة بينه وبين عباس، وأنه لا يوجد أي قصة أو خلاف بينهما".

وعن عودته قال: "ما المانع، لا سيما أن الطلب الآن أصبح أكثر من العرض، وأن أي فن يُكسب الساحة الفنية يكون مكسبا لها".

وتابع: "عباس إبراهيم إن كان لديه نتائج جميلة لا يوجد ما يمنعه للعودة وسيكون مكسبا، الفن يفرض نفسه ولا يمكن أن يكون هناك فنان لديه شيء ويختفي عن الساحة".