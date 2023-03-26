محمد عبده يرد على اتهامه بإقصاء عباس إبراهيم
نفى الفنان السعودي محمد عبده محاربته لمواطنه الفنان الشاب عباس إبراهيم وإقصائه عن الساحة الفنية التي غاب عنها الأخير منذ سنوات لأسباب مجهولة.
وجاء ذلك رداً على اتهام عبده بالتسبب بابتعاد عباس إبراهيم عن الغناء، واختفائه من الساحة الفنية التي دخلها في عمر صغير، وتمكَن من تحقيق شهرة محلية وعربية آنذاك.
وقال محمد عبده خلال لقاء له في برنامج "الليوان" على محطة "روتانا خليجية": إنه "لا يعلم سبب زج اسمه بقضية اعتزال الفنان عباس إبراهيم"، لافتاً أن "عباس هو بمثابة أصغر أبنائه ولا يوجد هناك أي منافسة بينهما".
وأضاف عبده بأنه "لا يوجد أي مشكلة بينه وبين عباس، وأنه لا يوجد أي قصة أو خلاف بينهما".
وعن عودته قال: "ما المانع، لا سيما أن الطلب الآن أصبح أكثر من العرض، وأن أي فن يُكسب الساحة الفنية يكون مكسبا لها".
وتابع: "عباس إبراهيم إن كان لديه نتائج جميلة لا يوجد ما يمنعه للعودة وسيكون مكسبا، الفن يفرض نفسه ولا يمكن أن يكون هناك فنان لديه شيء ويختفي عن الساحة".
ويغيب الفنان عباس إبراهيم الذي تمكَن بداية صعوده ورغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 14 عامًا في 2002 من منافسة كبار الفنانين، عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا يظهر عليها إلا نادرا، وسط مطالبات بعودته.
وفي الأشهر الأخيرة من العام 2022، تم تداول أنباء عن قيام الفنان عباس إبراهيم بإحياء حفل في "موسم الرياض" إلى جانب الفنان محمد عبده، إلا أن تلك الأنباء لم تتحقق ولم يظهر الفنان الشاب مطلقا.