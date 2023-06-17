بصمة ثقافية لافتة للإمارات في معرض سيول للكتاب
رفعت كوريا الجنوبية علم الإمارات في معرض سيؤول الدولي للكتاب في دورته الـ65، وذلك احتفاءً بحلول إمارة الشارقة ضيف شرف عليها.
وافتُتح الحفل الرسمي بحضور حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رأس وفد ضمّ 180 من ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الإماراتية، بهدف نقل صورة حية عن تجربة الإمارة في نشر العلم والفن والأدب بين الشعوب.
وقدمت الشارقة في جناحها رؤية لمشاريعها الرائدة في قطاع صناعة الكتاب، والاهتمام بالمكتبات، والفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية، والترجمة، والنشر.
ونظمت هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة عدد من الهيئات والجهات والمؤسسات الثقافية في الشارقة، برنامجًا ثقافيًا ثريًا من 33 فعالية ما بين جلسات حوارية، وورش عمل، وتوقيع كتب، وأنشطة أدبية وفنية، تعكس تراث إمارة الشارقة والإمارات.
كما قدمت مجموعة من الإصدارات الإماراتية البحثية والأدبية المترجمة إلى اللغة الكورية، لتضع القرَّاء الكوريين في راهن حراك النتاج المعرفي والإبداعي الإماراتي، من بينها: دواوين شعرية، ومؤلفات سردية، ودراسات بحثية تراثية لنخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين.
وكان اللافت كذلك، عرض "منشورات القاسمي"، كتاب "سرد الذات" لحاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث تمت ترجمته إلى الكورية.
ويستعرض الكتاب حياة حاكم الشارقة، والأحداث التاريخية التي شهدها منذ طفولته حتى سبعينيات القرن الماضي؛ والتي تأخذ القارئ في رحلة تعرّفه على الواقع الإماراتي، والخليجي، والعربي.
كما ترجمت "هيئة الشارقة للكتاب"، كتاب "زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" لشيخة الجابري، وكتاب "من الحياة إلى الحياة" لهزاع أبوالريش. وتشمل الإصدارات أيضًا مجموعة "مد وجزر" لبديعة الهاشمي، وديوان "يا حائط المحكى" لأسماء الحمادي، و"الطريق التي تأخذني" لخولة المعلا، وديوان "غيمة مستعملة" لنجاة الظاهري، و"ذوات" لزينب الياسي، وغيرها من الترجمات.
وشاركت جمعية الناشرين في جناح الشارقة الجماعية إلى جانب 4 ناشرين إماراتيين، حيث سعت الجمعية إلى تعريف الناشرين المحليين بسوق النشر الكوري، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكشاف آفاق النمو والتوسع في كوريا، وشرق آسيا.
وأهدى المجلس الإماراتي لكتب اليافعين 100 عنوان لمؤلفين إماراتيين وعرب للمكتبة الوطنية للأطفال والشباب في سيؤول، والتي تعد أكبر مكتبة عامة مخصصة لهذه الفئة العمرية من القرَّاء في كوريا.