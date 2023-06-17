بصمة ثقافية لافتة للإمارات في معرض سيول للكتاب

رفعت كوريا الجنوبية علم الإمارات في معرض سيؤول الدولي للكتاب في دورته الـ65، وذلك احتفاءً بحلول إمارة الشارقة ضيف شرف عليها.

وافتُتح الحفل الرسمي بحضور حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رأس وفد ضمّ 180 من ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام الإماراتية، بهدف نقل صورة حية عن تجربة الإمارة في نشر العلم والفن والأدب بين الشعوب.

وقدمت الشارقة في جناحها رؤية لمشاريعها الرائدة في قطاع صناعة الكتاب، والاهتمام بالمكتبات، والفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية، والترجمة، والنشر.

ونظمت هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة عدد من الهيئات والجهات والمؤسسات الثقافية في الشارقة، برنامجًا ثقافيًا ثريًا من 33 فعالية ما بين جلسات حوارية، وورش عمل، وتوقيع كتب، وأنشطة أدبية وفنية، تعكس تراث إمارة الشارقة والإمارات.