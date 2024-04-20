واشنطن بوست: صمت إسرائيل بعد ضربات أصفهان رسالة مفادُها "منع التصعيد"

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن إسرائيل طبقت إحدى أفضل قواعد احتواء الأزمات من خلال إبقاء الفم مُغلقًا، وأن صمتها الرسمي، بعد ضربات أصفهان، كان بمثابة رسالة حقيقية، تؤكد رغبة جميع الأطراف في منع التصعيد بالقول أو بالفعل.

وعلى الرغم من أن الرد الإسرائيلي، فجر الجمعة، جاء صامتًا، إلا أن إسرائيل أرسلت رسالة مفادها أنها قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإيرانية، وضرب أهداف إستراتيجية عندما تختار ذلك.

وبحسب التقرير، كانت إسرائيل تريد الكلمة الأخيرة في تبادل الهجمات، ويبدو أنها نجحت. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، بعد محادثات مع مسؤولين في طهران، إن "إيران لا تريد التصعيد".