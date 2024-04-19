"جروزاليم بوست": إسرائيل هاجمت "أصولًا" للقوات الجوية في أصفهان
قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، إن إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة، اليوم الجمعة، "أصولًا" للقوات الجوية في أصفهان، وسط إيران.
وأضافت الصحيفة، دون أن تحدد مصدر معلوماتها: "علمنا أن طائرة بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولًا للقوات الجوية في أصفهان، في وقت مبكر من صباح الجمعة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".
وتابعت: "يتناقض هذا مع التقارير الأولية التي تفيد بأن الهجوم تم تنفيذه بواسطة صواريخ أرض-جو أو طائرات دون طيار بعيدة المدى، تابعة لإسرائيل".
ولم تؤكد إسرائيل رسميًّا تقارير غربية عن مهاجمة هدف في أصفهان، مثلما لم تنفِ ذلك.
وفجر اليوم الجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.
فيما قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان.
وجاء الهجوم في ظل ترقب ردّ من تل أبيب على هجوم إيران الذي استهدف إسرائيل، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، انتقامًا لقيادي في الحرس الثوري قُتل في غارة على قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر نفسه.
وإسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات من طراز "إف 35" القادرة على الوصول إلى إيران مع تجنب الرادارات.
وسبق لمسؤولين إسرائيليين أن ألمحوا في الأعوام الأخيرة إلى إمكانية استخدام هذا النوع من الطائرات في هجمات على إيران.