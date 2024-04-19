"جروزاليم بوست": إسرائيل هاجمت "أصولًا" للقوات الجوية في أصفهان

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، إن إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة، اليوم الجمعة، "أصولًا" للقوات الجوية في أصفهان، وسط إيران.

وأضافت الصحيفة، دون أن تحدد مصدر معلوماتها: "علمنا أن طائرة بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولًا للقوات الجوية في أصفهان، في وقت مبكر من صباح الجمعة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

وتابعت: "يتناقض هذا مع التقارير الأولية التي تفيد بأن الهجوم تم تنفيذه بواسطة صواريخ أرض-جو أو طائرات دون طيار بعيدة المدى، تابعة لإسرائيل".

ولم تؤكد إسرائيل رسميًّا تقارير غربية عن مهاجمة هدف في أصفهان، مثلما لم تنفِ ذلك.