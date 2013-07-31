رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي في الكنيست

إرم – (خاص)

بالتزامن مع المفاوضات التي تجري في أروقة البيت الأبيض، بين ممثل السلطة الفلسطينية صائب عريقات وضابطة المخابرات الإسرائيلية "الموساد" تسيبي ليفني برعاية أمريكية، زار وفد فلسطينيا رفيع المستوى الأربعاء مقر الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن "اللوبي من أجل دفع حل النزاع العربي الإسرائيلي" عقد اجتماعا له في الكنيست صباح الأربعاء برئاسة النائب العمالي "حيليك بار"، بحضور الوفد الفلسطيني، وحسب المصادر العبرية فإن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني ترأس الوفد الذي ضم القيادي في الحركة عبد الله عبد الله، إضافة إلى 3 آخرين.

يشار إلى أن هذا الوفد تم تكليفه بشكل مباشر من الرئيس محمود عباس، الذي أمر بالاتصال باللوبي، وعقد لقاءات مع نواب ووزراء إسرائيليين، وعلى وقع الاجتماع الثنائي، تم رفع العلم الفلسطيني داخل الكنيست بجانب العلم الإسرائيلي، في حالة تحدث لأول مرة، وكان وزير الأسرى السابق في حكومة رام الله، أشرف العجرمي والباحث خليل الشقاقي زارا الكنيست في الثامن من الشهر الجاري، وشاركا في مؤتمر لـ"مبادرة جنيف" في الكنيست بحضور تسيبي ليفني.

كما زار وفد من النواب الإسرائيليين مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، وعقدوا اجتماعا مشتركا مع أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه، وعضوي حركة فتح نبيل شعث ومحمد المدني.