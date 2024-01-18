شجون الهاجري: الناس يرفضون مصافحتي لأني "لقيطة"

تحدثت الفنانة الكويتية شجون الهاجري عن محنتها، كونها فتاة "لقيطة"، وعاشت حياتها وهي لا تعرف من هما والداها.

وفي مقطع فيديو ترويجي لمنصة "شاشا" الكويتية، كشفت الهاجري في بودكاست أن أكثر الصعوبات التي واجهتها، هي كونها يتيمة ومتبناة.

وقالت في اللقاء المنتظر، إنه "كلما تدخل مكانا وتريد أن تسلم على الناس، يرفضون مبادلتها السلام، ويصفونها بأنها ابنة غير شرعية".

وسبق أن فاجأت الفنانة الكويتية شجون الهاجري جمهورها بالكشف عن أنها فتاة متبناة، ولا تعرف من هما والداها الحقيقيان، وكانت تعيش في دار للأيتام حتى تبنيها.

وأوضحت، آنذاك، أنّ عائلتها التي تنبتها، أخبرتها بالحقيقة عندما كان عمرها 13 سنة.