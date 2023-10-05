أحمد رافع ينفعل لعجزه عن المشي.. ويهاجم منتجين سوريين

كشف الفنان السوري أحمد رافع عن معاناته صحيًّا بعد عجزه عن المشي، مؤكدًا حاجته إلى علاج.

وقال في لقاء إعلامي مع منصة "يلا ترند" أنه "قام بتجهيز قبره وكفنه، إلى جوار قبر ابنه الراحل محمد".

وانفعل باكيًا وهو يتحدث، معلقًا: "ماني قدران اشتغل، أنا إذا انكسرت مين بفيدني؟".

وأوضح الفنان "رافع" أنه أصيب بما يسمّى "اعتلال أعصاب السكري"، فأصبح لا يقوى على المشي، وبحاجة إلى علاج وفيتامينات ورياضة، لافتًا إلى أنه "يشكر الله لأنه اختاره وأهداه هذا المرض".

وأوضح أن مرضه ليس خطيرًا، لكنه صعب جدًّا، ولم يكن يتوقع أن تسوء حالته الصحية، مشددًا على أن "الموت لا يخيفه، وقبره وكفنه جاهزان".