أحمد رافع ينفعل لعجزه عن المشي.. ويهاجم منتجين سوريين
كشف الفنان السوري أحمد رافع عن معاناته صحيًّا بعد عجزه عن المشي، مؤكدًا حاجته إلى علاج.
وقال في لقاء إعلامي مع منصة "يلا ترند" أنه "قام بتجهيز قبره وكفنه، إلى جوار قبر ابنه الراحل محمد".
وانفعل باكيًا وهو يتحدث، معلقًا: "ماني قدران اشتغل، أنا إذا انكسرت مين بفيدني؟".
وأوضح الفنان "رافع" أنه أصيب بما يسمّى "اعتلال أعصاب السكري"، فأصبح لا يقوى على المشي، وبحاجة إلى علاج وفيتامينات ورياضة، لافتًا إلى أنه "يشكر الله لأنه اختاره وأهداه هذا المرض".
وأوضح أن مرضه ليس خطيرًا، لكنه صعب جدًّا، ولم يكن يتوقع أن تسوء حالته الصحية، مشددًا على أن "الموت لا يخيفه، وقبره وكفنه جاهزان".
وهاجم الفنان السوري كلًّا من المنتجين نايف الأحمر وزوجته ديالا الأحمر، مبينًا أنّ علاقة صداقة تجمعه بهما منذ عشرات السنين، ومع ذلك لم يكلف أي منهما نفسه عَناء السؤال عنه.
وعلل ذلك، أنهما ربما غاضبان لاعتذاره عن دور في مسلسل "العربجي"، الذي عرض في رمضان 2023، مشيرًا إلى أن "حالته الصحية كانت سبب اعتذاره"، وكذلك مساحة الدور المتواضع.
وانتقد بعض الكتاب، الذين يكتبون فقط للنجوم على غرار سلوم حداد وباسم ياخور، دون أن يراعوا غيرهم من الفنانين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يستعد لدور جديد مع المخرج بسام الملا، في حال تحسّن وضعه الصحي.