أيمن رضا: "أتمنى حذف باب الحارة من مسيرتي.. ولا أمانع من تأدية دور المثلي"
هاجم الفنان العراقي أيمن رضا مسلسل "باب الحارة"، حيث وصفه بـ "المفبرك"، واتهمه بالإساءة إلى "الدمشقيات" بسبب محاولة إظهارهن بمظهر "التخلف"، على حد قوله.
وأضاف أيمن رضا خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة": "باب الحارة يسيء للدمشقيات، نظرا لما تم تناوله من تفكير سخيف ووقائع غير حقيقية مثل تخلف النساء وعدم تعليمهن، فضلا عن تصوير الحارات الشامية القديمة أنها على خلاف وشجار مستمر، وهذا غير صحيح".
وأوضح الفنان العراقي ذو الأصول السورية": "لم أستمر في المسلسل بسبب خلافات نشبت بيني وبين المخرج، حيث إنه كان يريد تعديلات على شخصية أبو عرب التي قدمتها، إلا أنني لم أوافق عليها، وأتمنى أن يتم حذف هذا العمل من مسيرتي الفنية".
وتابع في معرض حديثه عن "باب الحارة": "مسلسل باب الحارة كان له فضل كبير بدخول بعض الفنانين السوريين إلى الأسواق الخليجية، حيث أصبح معظمهم من نجوم الصف الأول بسبب الانتشار الكبير الذي حققه المسلسل".
وبسؤاله عن إمكانية تقديم شخصية "مثلي الجنس"، قال أيمن رضا: "لا أعرف لماذا يتم التركيز هذه الفترة على المثلية، ليس لي علاقة بها ولا أتدخل في هذه القصص، لكن إذا عرض علي دور أؤديه، فهم موجودون في المجتمع وحالة طبيعية".
وألمح الفنان أيمن رضا إلى أنه "لا يرى بأسا في تعاطي الفنانين للمخدرات"، وعلق: "ما الجريمة؟ 90% من الممثلين يتعاطون المخدرات، وإذا اتهمت بهذه التهمة لن أرد، أنا لا أسهر ولا مرة التقطت وأنا في حالة سكر والكلام هذا يطلق علي كثيرا وأنا لا أرد عليه".