أيمن رضا: "أتمنى حذف باب الحارة من مسيرتي.. ولا أمانع من تأدية دور المثلي"

وأوضح الفنان العراقي ذو الأصول السورية": "لم أستمر في المسلسل بسبب خلافات نشبت بيني وبين المخرج، حيث إنه كان يريد تعديلات على شخصية أبو عرب التي قدمتها، إلا أنني لم أوافق عليها، وأتمنى أن يتم حذف هذا العمل من مسيرتي الفنية".

وتابع في معرض حديثه عن "باب الحارة": "مسلسل باب الحارة كان له فضل كبير بدخول بعض الفنانين السوريين إلى الأسواق الخليجية، حيث أصبح معظمهم من نجوم الصف الأول بسبب الانتشار الكبير الذي حققه المسلسل".