الجيش الإسرائيلي: قتلنا "90 مسلحًا" في مجمع الشفاء بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قتله 90 فلسطينيًّا والتحقيق مع 300 في مجمع مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال في بيان : "تخوض قوات الجيش وجهاز الأمن العام القتال في منطقة مستشفى الشفاء".

وزعم أن "قوات تابعة للوحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162، قضت على مدار آخر 24 ساعة على مسلحين، وعثرت على وسائل قتالية".

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنه "تجنّب المساس بالمدنيين، والمرضى، والطواقم الطبية والمعدات الطبية في منطقة المستشفى".