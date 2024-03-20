الكويت.. اختراق حسابات واتساب بطريقة جديدة

دعا خبير تقني كويتي، مواطني البلد الخليجي والمقيمين فيه، للحذر من طريقة مبتكرة وجديدة في اختراق حسابات تطبيق الدردشة (واتس آب)، بعد أن وقع عدد من الأشخاص ضحايا للاختراق.

وقال محمد الرشيدي، وهو خبير أمن سيبراني، ورئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، إن عددًا من حسابات "واتساب" الكويتية تعرضت للاختراق بالفعل بالطريقة الجديدة التي تتم على بضع خطوات، بحسب صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضح الرشيدي، أن طريقة الاختراق الجديد تبدأ برسالة عبر تطبيق واتساب من رقم مجهول يدعي أنه تلقى رسالة من الرقم المراد اختراقه، ليرد المُستَهدف بأنه لم يرسل أي رسالة، وبعدها بفترة ليست بالطويلة يتكرّر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة، وربما رابعة من أرقام مختلفة بنفس الفحوى وبالطريقة نفسها.

وأضاف الرشيدي، أن صاحب الحساب المراد استهدافه يبدأ بالشك في أن ثمة عطلاً قد حدث في حسابه، وبعد هذه الرسائل بقرابة ساعة يتواصل معه حساب من رقم جديد يدعي أنه من الدعم الفني لتطبيق واتساب، وثمة شكوى أن حسابك يرسل رسائل للمستخدمين وعندها قد يقع صاحب الحساب في الفخ ويصدق ما يحدث.

وتستمر لعبة الاختراق بأن يقول صاحب الحساب الذي يدعي أنه يمثل الدعم الفني للتطبيق، للمستهدف، إنه سيتم إرسال رقم سري (كود) من شركة "واتس اب"، حتى لا يتم إيقاف الحساب، وعند إعطاء الضحية لهذا المنتحل الرقم السري أو الكود المرسل، يكون قد تم اختراق الحساب بشكل فوري.

وحث الرشيدي مستخدمي التطبيق على عدم إعطاء أرقام التحقق السرية (الأكواد) لأي أحد، وضرورة تفعيل طريقة (التحقق عبر خطوتين) وربط الحساب بالبريد الإلكتروني ليسهل استعادته.

كما شدد الرشيدي على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لإبلاغها بما حدث حتى لا يُستغل الحساب في مخالفات للقوانين، وكذلك إبلاغ الأهل والأصدقاء، حتى لا يتعرضوا للخداع.