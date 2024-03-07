إدانة مسؤولة الأسلحة في فيلم "رست" بحادثة إطلاق النار

أدانت محكمة في الولايات المتحدة هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم "رست" بتهمة الإهمال، بعد السماح بوجود رصاص حي في موقع تصوير الفيلم، ما أدى لإطلاق الممثل أليك بالدوين للرصاص، دون قصد، أثناء التصوير، ومقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فإن المحكمة في سانتا في ولاية نيو مكسيكو، خلُصت إلى إدانة "غوتيريز" بالقتل غير العمد، ولكنها برأتها من تهمة التلاعب بالأدلة. وتواجه "غوتيريز"، الآن، عقوبة السجن لفترة تصل إلى 18 شهرًا.

وأصدرت أسرة "غوتيريز" بيانًا بعد صدور الحكم قالت فيه إنها " تتطلع" لامتثال كل شخص مسؤول عن مقتل هتشينز للعدالة، في إشارة واضحة لبالدوين، الذي يمثُل للمحاكمة لاتهامه بالقتل غير العمد، في يوليو/تموز المقبل.

ووقع حادث إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أسبوعين من بدء تصوير الفيلم أثناء قيام بالدوين بالتدرّب على سحب المسدس من مكمنه.

وأطلق بالدوين النار على هيتشيز، 42 عامًا، وهي أم لطفل، كان يبلغ من العمر حين ذاك 9 أعوام، واخترقت الرصاصة جسد هيتشيز، وأصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي نجا وأدلى بشهادته في المحكمة.