حقيقة خطوبة المودل هيما على ريم البلوشي (صور)
أثارت مقاطع فيديو وصور نشرها المودل السعودي، المعروف بـ"هيما"، ومشهورة مواقع التواصل الكويتية ريم البلوشي، جدلًا، بعد تداول أنباء ارتباطهما.
ووثق المودل هيما وريم البلوشي عبر حساباتهما في "سناب شات"، أجواء لمناسبة ارتباط، حيث علقت البلوشي بالقول إنها "خطبة".
وتبادل الطرفان ارتداء الخواتم "المحابس"، كتقليد للخطبة، في خطوة فاجأت متابعين.
وظهر المودل هيما، وهو يرتدي الزي السعودي في الأعراس، بينما ارتدت ريم البلوشي فستانًا يشبه فساتين الزفاف، وكانا يجلسان على كنبة وتبادلا ارتداء "المحابس"، قبل أن يقوما ويؤديا رقصة معًا.
وشكك متابعون بحقيقة خطوبة المودل هيما وريم البلوشي، مرجحين أنه إعلان ما، خاصة مع ظهورهما دون احتفال أو وجود مدعوين، بينما اكتفيا فقط بالترويج لأحد المصورين، بعد أن قام بالتقاط صور لهما. ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك إعلانًا ترويجيًّا للمصور، أم للخواتم، التي قاما باستعراضها أكثر من مرة.