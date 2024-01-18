حقيقة خطوبة المودل هيما على ريم البلوشي (صور)

وشكك متابعون بحقيقة خطوبة المودل هيما وريم البلوشي، مرجحين أنه إعلان ما، خاصة مع ظهورهما دون احتفال أو وجود مدعوين، بينما اكتفيا فقط بالترويج لأحد المصورين، بعد أن قام بالتقاط صور لهما. ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك إعلانًا ترويجيًّا للمصور، أم للخواتم، التي قاما باستعراضها أكثر من مرة.