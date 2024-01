حياة مايكل جاكسون في فيلم يلعب بطولته "ابن شقيقه"

أعلنت شركة "ليون غيت" أنّ فيلم السيرة الذاتية المقبل "مايكل"، سيُعرض ضمن دور العرض، في 18 أبريل 2025، وستتولّى هي تصديره محليًا، بينما تصدره شركة "يونفرسال" عالميًا.

ويبدأ إنتاج الفيلم، في 22 يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقارير مجلة Variety، وجاء في الملخص الرسمي للفيلم: "سيقدم فيلم مايكل للجمهور صورة صادقة ومؤثرة لمايكل جاكسون الرجل اللامع والمعقد الذي أصبح ملك البوب، عارضًا انتصاراته ومآسيه على نطاق سينمائي ملحمي، من خلال التأكيد على الجانب الإنساني لشخصية مايكل وصراعاته الشخصية وصولاً إلى عبقريته الإبداعية التي لا يمكن إنكارها، والتي تتمثل في أدائه الأكثر شهرة. كما لم يحدث من قبل، سيحظى الجمهور بنظرة داخلية على أحد أكثر الفنانين تأثيرًا الذين عرفهم العالم على الإطلاق".

وكتب سيناريو الفيلم جون لوجان المشارك في كتابة فيلم "المصارع"، وسيقوم أنطوان فوكوا بإخراج الفيلم، بينما يؤدي "جعفر جاكسون" شخصية مغني "الإثارة"، علمًا بأنّ جعفر هو ابن "جيرمين" شقيق مايكل الأكبر.

وقال فوكوا لصحيفة "إنترتينمنت ويكلي": "من الغريب أن يكون جعفر مثل مايكل، لكنه يبدو مثله، يرقص مثله، يغني. إنه أمر غريب حقًا. لقد وجده غراهام كينغ، وهو منتج رائع، وقدمه لي، وقد أذهلني ذلك". وسيتولّى غراهام كينغ إنتاج الشريط السينمائي جنبًا إلى جنب مع جون برانكا وجون ماكلين.

وتم إعداد فيلم السيرة الذاتية ليغطي جميع جوانب حياة المغني الشهير، لكن من غير المعروف، حاليًا، ما إذا كان سيتناول الجدل الدائر حول جاكسون من مثل اتهامات التحرش الجنسي بالأطفال أو الاعتداء الجنسي والتي بُرِّئ منهما قبل وفاته، في العام 2009، وتناولها الفيلم الوثائقي مغادرة نيفيرلاند "Leaving Neverland" العام 2019 الذي أنتجته شبكة HBO.

ويعتبر أنطوان فوكوا، مخرج السيرة الذاتية الجديدة لملك البوب، واحدًا من أنجح وأشهر مخرجي هوليود، ومن أفلامه: "يوم التدريب" (Training Day)، و"دموع الشمس"(Tears of the Sun)، و"الملك آرثر" (King Arthur)، و"المعادل" (The Equalizer).